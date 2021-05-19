Наставник Челси Томас Тухель не дает подопечным расслабиться даже после сверхважной победы в матче с Лестером.

"Это было невероятное выступление, но работа еще не завершена. До конца сезона еще два матча. Болельщики сыграли огромную роль. В нашей игре были скорость, голод, амбиции. Это было очень сильно, и я рад, что команда может так себя проявить перед нашими болельщиками.

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Мы были заряжены поражением от Арсенала. На этот раз мы сделали то, что привыкли – играли смело, активно, агрессивно. Рады победе. Но я должен повторить – еще ничего не сделано.

Сейчас не время для лишних похвал. Закройте рот, насладитесь выходным и готовьтесь к следующему матчу. Мне некомфортно сейчас праздновать, я просто говорю игрокам, что нужно", – цитирует Тухеля ВВС.

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