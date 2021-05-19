На днях Лестер отметил исторический триумф, одержав победу над Челси в финале Кубка Англии, однако поединок в чемпионате был для обеих команд гораздо более важным. На кону стояло ​​участие в ЛЧ в следующем сезоне: лондонцы и лестерширцы держались в топ-4, но Ливерпуль шёл пятым, находясь на расстоянии в одно очко от "аристократов" и отстав на три от "лис" – в таких условиях ничья устраивала только Юргена Клоппа. К тому же, на трибунах Стэмфорд Бридж впервые за год собрались болельщики, которые требовали только победы.

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму

Лестер провёл первый тайм прогнозируемо, закрывшись на собственной трети и нанеся всего один несуразный удар по воротам – с углового, в небо. Периодически гости отводили игру от своей штрафной, зарабатывая стандарты и просто сбивая темп, но на общее доминирование Челси эти попытки никак не повлияли. Команда Томаса Тухеля включила высокие скорости и начала разрывать соперника с первых минут.

Так, уже на 4-й Чилуелл мог выводить "аристократов" вперёд, получив пас от Вернера и мощно пробив с левого угла штрафной. Мяч прошёл в сантиметрах от дальней штанги. На 6-й с дальней дистанции мимо выстрелил Джеймс, а на 9-й Канте включил дриблинг, ворвавшись на правый край штрафной – Нголо нанёс удар в левый верхний, но Шмейхель спас Лестер! Сразу за этим лондонцы подхватили отскок, разыграли комбинацию и завершили её выстрелом Жоржинью метров с 20-ти – над перекладиной!

Челси продолжал давить, разрывая оборону лестерширцев и регулярно врываясь в опасные зоны. Эта активность должна была вылиться в пенальти на 19-й минуте: Тилеманс в собственной штрафной выносил мяч, однако Вернер накрыл его – Юри же ударил в ногу. Майк Дин, однак, не просто проигнорировал эпизод, но и свистнул фол со стороны немца. Разъярённый Вернер уже через три минуты наказал соперника голом, получив проникающий пас от Маунта и метров с 17-ти пробив под левую штангу, однако отпраздновать взятие ворот ему не удалось. Офсайд.

Подопечные Томаса Тухеля отнюдь не стушевались от этого факта, продолжив доминирование. Уже на 28-й минуте Маунт мог забивать с левого края штрафной, поставив корпус Кастаню и выстрелив с разворота, но мяч пролетел над воротами. Через минуту Тьягу Силва замкнул навес с углового – над перекладиной! В конце концов, на 34-й оборона "лис" треснула при угловом: Вернер нанёс удар головой метров с четырёх, Шмейхель каким-то чудом выбил мяч с линии, однако после некоторой паузы Майк Дин указал на центр поля.

Немец отпраздновал бурно, проехавшись на коленях по газону, но радость длилась недолго. VAR заметил у Тимо игру рукой. 0:0!

До перерыва Челси успел создать ещё две голевых возможности. Так, на 38-й минуте Аспиликуэта прострелил с правого края штрафной, Жоржинью пропустил на Маунта, а тот пробил с лёту – над перекладиной! На 43-й же Маунт проскользнул между двумя защитниками на фланге и ворвался на правый край штрафной, после чего прострелил на ближнюю штангу – Пулишич замыкал, но получилось неточно! В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Лестер выдержал первый тайм.

Впрочем, уже через минуту после старта второго "лисы" пропустили очень простенький мяч: хозяева заработали угловой, а Рюдигер коленом замкнул подачу с него – 1:0! Интересно, что Антонио три свох последних гола (из шести целом) провёл именно в ворота Лестера. Ещё более досадной эту неудачу делал тот факт, что в последующие 15 минут Челси не создал ни одного момента, да и в целом опасных атак со стороны лондонцев не впомнишь. Гости реально выровняли игру, но счёт уже был не в их пользу.

На 60-й минуте Брендан Роджерс попытался обострить игру, бросив в бой Ихеаначо вместо незаметного Мэддисона, однако именно в этот момент Челси начал увеличивать обороты. Центрбэк Рюдигер даже позволял себе финты Зидана на чужой половине, а на 63-й минуте Вернер убегал 1-в-1 к воротам – впрочем, Тимо и отклеиться от защитника не смог, и пробил точно в руки Шмейхелю. К сожалению для "лис", это была лишь отсрочка катастрофы. Уже на 66-й Вернер вошел на левый край штрафной и получил по ногам от Фофана, а Майк Дин свистнул пенальти. Жоржинью эффектно его реализовал – 0:2!

В последующие 10 минут Лестер больше работал с мячом, но в целом футбол "лис" выглядел депрессивно. Челси также не обострял, однако матч явно был под контролем лондонцев. Лишь на 75-й минуте Ихеаначо огрызнулся дальним слабым ударом мимо правого угла. Казалось, что всё решено, однако ровно через минуту гости возродили интригу в матче! Сработал высокий прессинг: Ндиди при розыгрыше лондонцев от ворот накрыл Ковачича на приёме, отобрав мяч, и сразу выкатил пас на 11 метров – там стоял одинокий Ихеаначо, который спокойно расстрелял ворота! 2:1!

В эндшпиле встречи у Лестера мало что получалось. Челси постоянно убегал в контратаки, контролировал темп, зарабатывал стандарты и продолжал давление, а подопечные Брендана Роджерса в основное время имели только дальний выстрел Ихеаначо в руки Менди. Впрочем, на 90-й минуте "лисы" могли отскочить в результате прострела Перрейры с правого фланга на линию штрафной – Перес замыкал мощным ударом, однако мяч пролетел над воротами!

После этого у гостей начали сдавать нервы. В компенсированное время произошла серьёзная стычка стенка на стенку, которую спровоцировал фол Перрейры против Маунта и разборки с Рюдигером. Всё обошлось жёлтой для Амарти, который вообще сидел на скамейке. Всё это, к сожалению, никак не помогло "лисам" избежать поражения. Финальный свисток зафиксировал победу лондонцев.

Челси набрал 67 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. Лестер, имея 66 зачётных баллов, опустился на четвертую строчку. Ливерпуль идёт пятым, имея поединки против Бёрнли и Кристал Пэлас в запасе – "лисам" же в последнем туре придётся помериться силами с Тоттенхэмом.

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