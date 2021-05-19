Тимо Вернер стал главным неудачником нулевого первого тайма. Первый гол нападающего Челси отменили из-за офсайда, а второй из-за игры рукой. После отдыха Челси взялся забивать честно.

Челси удержал победу над Лестером, взяв реванш за поражение в финале Кубка – "лисы" близки к вылету из зоны ЛЧ

Рюдигер оказался самым расторопным на подаче углового, а Вернер хотя бы смог заработать пенальти для Жоржинью. Усилий Ихеаначо хватило лишь для того, чтобы отквитать один гол. Под занавес встречи началась массовая потасовка, но арбитры смогли успокоить игроков. Диспозиция за два места в зоне Лиги чемпионов стала такой – Челси (67 очков, разница голов +23), Лестер (66 очков, разница +20), Ливерпуль (63 очка, разница +21, но есть игра в запасе).