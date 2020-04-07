"Зайдешь ко мне в кабинет, я тебя еще "раздену": Рыбалка рассказал об азартности Суркиса

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка рассказал, как президент киевлян Игорь Суркис отреагировал на поражение в карты.

"Летели после какой-то игры. Ребята играли в джокера. Подошел Игорь Михайлович и спросил, кто играет в деберц. Все посмотрели на меня, но я молчал. В итоге сыграли. Сначала у меня дрожали руки, а когда он начал проигрывать, начал мне пихать. Не буду говорить, какие слова. Говорил ему: "Игорь Михайлович, спокойно, это всего лишь игра".

Рыбалка вспомнил, как мог продолжить карьеру в Германии

Играли на деньги. Выиграл несколько тысяч долларов. Он сразу рассчитался. Сначала не хотел проиграть всю свою зарплату, но Рыбка предложил так – если я выиграю, то поделюсь с ним, если нет – платим пополам. У меня тогда хорошо шла карта, мог неплохо выиграть. Но немного "затупил", и Суркис вылез из минусов, поэтому выиграл не так много.

Затем после матча со Сталью Игорь Михайлович зашел в раздевалку и сказал, что в карты играть у меня лучше получается. Говорит: "Зайдешь ко мне в кабинет, я тебя еще "раздену". После этого больше не играли. Да и не хочется. Если он будет проигрывать, то повышать ставки", – поделился Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На правах аренды выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал полноценный контракт.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99