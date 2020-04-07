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Рыбалка вспомнил, как мог продолжить карьеру в Германии

11:12 63 Читати українською
Рыбалка вспомнил, как мог продолжить карьеру в Германии
Сергей Рыбалка / SivassporKulubu

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал об интересе со стороны нескольких клубов Бундеслиги во время аренды в чешском Словане.

"По этому поводу Суркис в интервью говорил, когда Реброва назначили. Его спросили, возвращается ли Рыбалка из аренды в Словане. Он сказал: "Возвращается. Он нужен Динамо. Как это так, что клубы Бундеслиги хотят его подписать, а Динамо он не нужен".

Сивасспор приостановил контракт с Рыбалкой

Точно не могу сказать, что за клубы. Когда был в Чехии (2013-2014 год – прим.), то писали о Ганновере, Кельне, Шальке. Не могу сказать, правда это или нет. Мне в Чехии говорили тогда. Когда вернули в Динамо и был Ребров, то я даже не думал, что у меня были какие-то предложения. Сыграть в Динамо – это была моя мечта", – признался Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На правах аренды выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал полноценный контракт.

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