– Віктор Вацко заявив, що Луческу міг би піти з Динамо, але у його контракті прописано компенсацію за розрив угоди. Це правда?

– У контракті Луческу не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю або він іде сам. У нас контракт збудований на джентльменських засадах. Луческу може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем.

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Повірте мені, якщо Луческу піде з Динамо, то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол. Заява Вацка – це висмоктана з пальця брехня. Я йому порекомендував би не займатися такими дешевими речами. Він чудово знає мій телефон і, коли потрібно, може мене набрати.

– Також багато хто говорить, що наступником Луческу стане Ігор Костюк.

– Це неправда. Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва, і Луческу поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні є лічені тренери, які можуть працювати, як Луческу, – заявив Суркіс в інтерв'ю FanDay.

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