Поединок между Локереном и Ренессанс Монс в Кубке Бельгии запомнился шикарным голом хавбека Веркаутерна.

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Эпизод произошел на правом фланге, фактически у центральной линии. Защитник выиграл верховую борьбу и выбил мяч как раз на Жульена. Хавбек принял сферу, немного понабивал и пробил по воротам.

Мяч по красивой траектории перелетел голкипера и оказался в сетке, после чего скамейка запасных выбежала на поле поздравить автора шедевра. Игра же завершилась победой 3:0 в пользу Локерена.

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