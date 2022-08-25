Атлетіко Тукуман розгромив Барракас Сентраль у чемпіонаті Аргентини з рахунком 4:0. Окрасою зустрічі став останній гол тріумфаторів, який влетів у ворота з 70 метрів.

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Барракас на останніх хвилинах всім складом побіг забивати гол престижу, але втратив м'яч. Матео Коронель скористався ситуацією та влучно пробив з власної половини.

23-річному форварду вдалося перекинути воротаря та влучити у площину. Матео зірвав овації вболівальників та отримав палкі привітання партнерів.