Заховайло: Раньше сборную Украины в задницу целовали, а сейчас уничтожают – так нельзя

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло осудил реакцию общества на поражение сборной Украины в матче против словаков (1:4), и поделился ожиданиями от спарринга против Турции.

"После поражения от Словакии больше всего поразила реакция украинских болельщиков. От этих комментариев уши завяли. Ранее в задницу целовали, а сейчас уничтожают. Нельзя так хейтиты свою сборную!

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Шевченко выпустил немало молодежи против Словакии. Думаю, против Турции будет еще больше. Возможно, Шапаренко выпустят в стартовом составе. Шевченко заслужил время и пространство для новой тактики. Пусть экспериментирует, мешать не стоит. Люди, которые разбираются в футболе, не станут критиковать главного тренера за такие решения.

Турция – крепкий соперник. Учитывая, что турки играют дома, а у Украины продолжатся эксперименты, похоже на то, что хозяева поля должны выиграть. Мы наивно полагали, что наша сборная может сыграть раскованно, когда нет турнирного значения. Однако сейчас, после поражения в одни ворота словакам, оптимизма стало меньше. Картина против Словакии может снова повториться", – цитирует Заховайло издание bookmaker-ratings.

Напомним, сегодня, 20 ноября, Украина проведет спарринг против Турции. Начало в 19:30.

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