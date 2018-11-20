Ребров высоко оценил тактические схемы Шевченко в сборной Украины

Экс-тренер Динамо, а ныне наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал тактику Андрея Шевченко в сборной Украины.

"Мне всегда нравилась игра в три защитника, но реализовать эту идею удалось лишь в последние полгода работы в Динамо.

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Возможно, эта схема – оборонительная. Ведь при атаке соперника у тебя должно быть пять исполнителей позади. Другой вопрос, что делают центральные защитники? Здесь все зависит от требований тренера. Возможны различные варианты и по конструкции самой игры в средней линии и атаке.

Впрочем, в сборной нет много времени для того, чтобы отрепетировать все нюансы на тренировках, но эта схема перспективная и ее можно и дальше использовать. Нужно время, к тому же под руководством Андрея Шевченко выступает не так много футболистов, которые имеют опыт игры подобной модели. Мне понравилось само желание тренеров внедрить новые идеи, иметь несколько тактических вариантов для ведения игры ", - цитирует Реброва издание Команда 1.

Напомним, сегодня, 20 ноября, Украина проведет спарринг против Турции. Начало в 19:30.

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