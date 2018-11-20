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Заховайло: Раніше збірну України в сідниці цілували, а зараз знищують – так не можна

15:50 13 Читать на русском
Заховайло: Раніше збірну України в сідниці цілували, а зараз знищують – так не можна
В'ячеслав Заховайло / Фото з соцмереж

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло засудив реакцію суспільства на поразку збірної України у матчі проти словаків (1:4), та поділився очікуваннями від спарингу проти Туреччини.

"Після поразки від Словаччини найбільше вразила реакція українських уболівальників. Від оцих коментарів вуха зів’яли. Раніше в сідниці цілували, а зараз знищують. Не можна так хейтити свою збірну!

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Шевченко випустив чимало молоді проти Словаччини. Думаю, проти Туреччини буде ще більше. Можливо, Шапаренка випустять у стартовому складі. Шевченко заслужив на час і простір для нової тактики. Нехай експериментує, заважати не варто. Люди, які розбираюся у футболі, не стануть критикувати головного тренера за такі рішення.

Туреччина – міцний суперник. Зважаючи, що турки грають вдома, а в України продовжаться експерименти, схоже на те, що господарі поля мають виграти. Ми наївно думали, що наша збірна може зіграти розкуто, коли немає турнірного значення. Проте зараз, після поразки в одні ворота словакам, оптимізму стало менше. Картина проти Словаччини може знову повторитися", – цитує Заховайла видання bookmaker-ratings.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, Україна проведе спаринг проти Туреччини. Початок о 19:30.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
3
год
:
35
хв
Туреччина
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Теги
Збірна України Україна - Туреччина Україна Україна В'ячеслав Заховайло Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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