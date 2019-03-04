Заховайло - о матче Челси - Динамо: Отсутствие Вербича и Соля вызывает у меня сдержанный пессимизм

Футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

"Футбол непредсказуем. В глубине души мы все надеемся на результат, который даст нам шансы на проход. Отсутствие Вербича и Соля вызывает у меня сдержанный пессимизм.

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Сейчас никому не понятно какой состав на игру выставит Хацкевич. На мой взгляд, варианта только три. Первый – с Буяльским на фланге, Русин в атаке, Сидорчук второй опорный. Второй – Сидклей на фланге, без Сидорчука в составе. И третий, утопический вариант – Динамо будет играть без номинального форварда.

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В принципе, нам нечего терять. Есть шанс что мы увидим Динамо Киев с одним иностранцем в составе", – написал Вячеслав Заховайло на своей странице в Фейсбук.