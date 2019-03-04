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Саленко: Не исключаю, что Динамо сыграет с Челси без нападающего

17:37 85 Читати українською
Саленко: Не исключаю, что Динамо сыграет с Челси без нападающего
Олег Саленко / Соцсети

Экс-форвард Динамо Олег Саленко прокомментировал отсутствие Франа Соля и Артема Беседина в матчах с Челси.

 

"На мой взгляд, это отличный шанс для Назария Русина. Хотя, трудно сказать, какую тактику на выездной матч с Челси выберет Александр Хацкевич. Я не исключаю и такого варианта, при котором Динамо может сыграть без чистого нападающего, насытив середину поля, а роль форварда периодически будет выполнять кто-то из центральных или фланговых полузащитников.

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Но опять же, Русин может стать хорошим наконечником. Он не первый год в структуре Динамо, знает все требования, у него неплохо получается находить мяч в штрафной.

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Он отлично подходит для чемпионата Украины, в котором динамовцы в основном раскрывают оборону соперника. А вот в еврокубковых матчах нужно действовать более разносторонне. Впрочем, я верю, что у Назария все должно получиться", – цитирует Саленко "Команда №1"

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Челси - Динамо Киев Лига Европы Фран Соль Фран Соль Олег Саленко Назарий Русин Назарий Русин
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