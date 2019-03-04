Заховайло – про матч Челсі – Динамо: Відсутність Вербіча та Соля викликає у мене стриманий песимізм

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

"Футбол непередбачуваний. У глибині душі ми всі сподіваємося на результат, який дасть нам шанси на прохід. Відсутність Вербіча та Соля викликає у мене стриманий песимізм.

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Зараз нікому не зрозуміло який склад на гру виставить Хацкевич. На мій погляд, варіанти лише три. Перший – з Буяльським на фланзі, Русин в атаці, Сидорчук другий опорний. Другий – Сідклей на фланзі, без Сидорчука в складі. І нарешті третій, утопічний варіант – Динамо буде грати без номінального форварда.

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В принципі, нам нема чого втрачати. Є шанс що ми побачимо Динамо Київ з одним іноземцем в складі", – написав В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Фейсбук.