"Как проходит первый сбор? Трудно, как и после каждого отпуска. Понемногу набираем обороты. Хорошие нагрузки, потому что перерыв был большой, но все дозировано, все с умом. Не так, что загнали и гонят до сих пор. Загнали, потом дали чуть передохнуть, а потом опять гонят.

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Мы тяжело вошли в сезон, было непростое время у нас. Пришли новые футболисты, ключевые ушли. Надо было время, чтобы приспособиться, привыкнуть друг к другу. Это футбол, никто не застрахован от ничьей. Все ждут от лидера победы, но случаются и ничьи.

Обидно, конечно, но у нас есть время, чтобы все исправить, мы близко от третьего места. Будет интересная вторая часть. Хорошо, что так. Не двенадцатые и уже хорошо", – сказал Шевченко в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Заря ушла на зимнюю паузу на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ – от Динамо подопечные Скрипника отстают на 10 очков.

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