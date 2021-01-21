Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, сообщает официальный сайт луганчан.

Экс-игрок Зари Паулинью перебрался в клуб из Объединенных Арабских Эмиратов

Год назад Заря подписала Перовича на правах свободного агента, однако нападающий не смог проявить себя. За команду Скрипника он провел 26 матчей, отличился лишь одним голом – в поединке предыдущего розыгрыша УПЛ против Мариуполя.

Напомним, ранее Заря разорвала контракт с голкипером Заури Махарадзе, который присоединился к СК Днепр-1.

"Коли сказав дітям, що йду, вони розплакалися. І я також": його сином цікавився Порту, а він припинив грати через зір