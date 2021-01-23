"Як проходить перший збір? Важко, як і після кожної відпустки. Потроху набираємо обертів. Хороші навантаження, тому що перерва була великою, але все дозовано, все з розумом. Не так, що загнали і женуть до сих пір. Загнали, потім дали трохи перепочити, а потім знову женуть.

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Ми важко увійшли в сезон, був непростий час у нас. Прийшли нові футболісти, ключові пішли. Треба було час, щоб пристосуватися, звикнути один до одного. Це футбол, ніхто не застрахований від нічиєї. Всі чекають від лідера перемоги, але трапляються і нічиї.

Прикро, звичайно, але у нас є час аби все виправити, ми близько від третьої сходинки. Буде цікава друга частина. Добре, що так. Не дванадцяті і вже добре", – сказав Шевченко у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Зоря пішла на зимову паузу на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ – від Динамо підопічні Скрипника відстають на 10 очок.

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