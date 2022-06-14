"Руководство УПЛ сообщило мне, что вопрос относительно 16 клубов уже четко решен. Это больше не рассматривается. В обсуждении формата и количества участников чемпионата мы не участвовали, не слышали, кто о чем говорил, какие мнения у других команд.

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Мне кажется, что нас просто унизили в этой ситуации, это неприятно. Не думаю, что чемпионат, календарь или список команд – это какая-то военная тайна.

Обращались с предложением, учитывая ситуацию, что с нами не хотят проводить стыковые матчи. Мы разработали 2 варианта проведения чемпионата из 18 команд. Предоставили их руководству УПЛ и ПФЛ, надеясь, что они это обсудят. Насколько я понимаю, до клубов Премьер-лиги информация не дошла. Если проанализировать, что остаются 16 команд, а затем возвращаются Десна и Мариуполь, то они займут место клубов с 15-й и 16-й позиций. Возникает вопрос: "А зачем тогда играть в Первой лиге, если никто в УПЛ не повышается?" – сказал Резниченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, УПЛ планировали увеличить до 18 команд и вместо Десны и Мариуполя (не имеющих возможности проводить новый сезон из-за уничтоженной россиянами инфраструктуры) в элиту рассчитывали попасть Альянс и Оболонь, занявшие в турнирной таблице Первой лиги третью и четвертую строчки соответственно.

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