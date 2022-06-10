Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о сотрудничестве украинских клубов с игроками и тренерами в условиях войны.

С началом войны ФИФА разрешила украинским клубам замораживать контракты с игроками и тренерами – документ действовал до 30 июня 2022 года.

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ФИФА решила продлить действие документа до 30 июня 2023 года, информирует Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Стороны должны до конца месяца определиться о будущем сотрудничестве. Если согласия не удается достичь, то сделка замораживается, а игрок или тренер вправе уйти в аренду в другой клуб. Добавим, что это самое правило действует и на игроков, выступающих в российском первенстве.

Также остался в силе лимит на игроков, которых можно пригласить из Украины или России – можно пригласить только двух футболистов с приостановленными контрактами.

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