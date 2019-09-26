Забив у ворота Манчестер Юнайтед, а наступного дня пішов до школи – нелегкі будні 16-річного героя Рочдейла

Юний захисник Рочдейла Люк Матесон став героєм англійських газет після свого виступу проти Манчестер Юнайтед в рамках Кубка англійської ліги.

Наступного ранку після гри з "червоними дияволами" 16-річному хлопцю довелося збиратися до школи, щоб здавати екзамен з психології, інформує Telegraph. Втім, сам Матесон не надто турбувався через такий напружений графік.

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"Освіта – це те, що мені дуже подобається. Я це люблю. Рочдейл і школа мене дуже підтримували. Я люблю вчитися. Це те, чим я хочу займатися. Футбол – не гарантія мого майбутнього. Ви ніколи не знаєте, що станеться. Ви могли б бути найкращим гравцем у світі, але може трапитися все що завгодно. Про всяк випадок я хочу мати запасний план", – заявив правий захисник Рочдейла.

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Нагадаємо, Матесон зміг вирвати нічию для своєї команди в основний час, однак у серії пенальті сильнішим виявився Манчестер Юнайтед.