Ливерпуль в матче Кубка лиги установил новый клубный рекорд

Английский клуб отметился очередным достижением – футболист "красных" стал самым молодым игроком в истории клуба из тех, кто выходил со старта.

Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот стал рекордсменом клуба, выйдя в составе своей команды на матч 1/16 финала Кубка английской лиги против Милтон-Кинс Донс. Поединок, состоявшийся 25 сентября, завершился победой "красных" со счетом 2:0.

Ливерпуль – Арсенал, Челси – Манчестер Юнайтед и другие пары: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги

Юному англичанину в день матча исполнилось 16 лет и 174 дня. Эллиот установил рекорд Ливерпуля, ведь никто раньше в истории клуба не выходил в основе команды в столь юном возрасте, сообщает Opta.

Фулхэм надеется на внушительную компенсацию за воспитание Эллиотта – талант перешел в Ливерпуль

Также Харви занимает второе место в списке самых молодых футболистов, которые выходили на поле в составе Ливерпуля. Хавбек уступает только нападающему Жерому Синклеру, который в сентябре 2012 года сыграл с Вест Бромвич Альбион в возрасте 16 лет и 6 дней.

Напомним, Эллиот перешел в Ливерпуль из Фулхэма прошлым летом на правах свободного агента. "Мерсисайдцы" выиграли борьбу за игрока у Реала и Барселоны.

Кубок лиги: Челси разбомбил Гримсби, Вест Хэм без Ярмоленко опозорился в Оксфорде, МЮ прошел Рочдейл в серии пенальти