"Заберите его н***й с поля": Андриевский вспомнил реакцию Маркевича на фол против Эдмара

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился воспоминаниями о периоде выступлений за харьковский Металлист.

"Олег Шелаев был сумасшедшим футболистом. Возле базы дубля была площадка с песком, Шелаев тогда за нас играл. И делал челночный бег перед игрой. Потом выходил на игру в 36 лет и набегал километража больше всех.

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Когда мы тренировались, я часто был с ним команде. Он периодически злился. Бразильцев постоянно берегли, просили аккуратно играть, не бить по ногам. Но Олег ноги не убирал, пацаны его боялись.

Помню одну ситуацию с Шелаевым – он Эдмара ударил. Там удар не был таким уж сильным, но Эдмар закричал. Мы играли на дальнем поле, а Мирон Маркевич как раз уходил. Никогда не видел, чтобы он так кричал. Всегда спокойный. "Заберите его на*** с поля", – кричал он о Шелаеве помощникам", – цитирует Андриевского издание Tribuna.

Напомним, экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев выступал за Металлист с 2009 по 2014 годы.

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