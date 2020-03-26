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"Когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, просто улыбаюсь": Андриевский о критике в адрес игроков Динамо

10:49 39 Читати українською
"Когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, просто улыбаюсь": Андриевский о критике в адрес игроков Динамо
Александр Андриевский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский рассказал, как игроки "бело-синих" реагируют на критику в свою сторону.

"Трудно записать интервью с игроками Динамо? Нет такого. Пацаны идут на контакт, открыты. Может, на отдельных журналистов игроки так реагируют. Бывают моменты, когда журналисты пишут не то, что мы говорим. Вырезают какие-то фразы отдельно от контекста. У нас же люди любят об****ты, а тем более динамовских футболистов. Это неприятно.

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Многие пишут в инстаграме, но я этого не читаю. У нас есть футболисты, которые возмущаются, психуют. Но этого не нужно делать. Сидит 14-летний пацан, он в футболе особо не понимает. Ему в прикол об****ты футболиста, чтобы вызвать эмоции. Чтобы тот ему ответил. А конструктивную критику я готов слушать, нормально ее воспринимаю. Но когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, просто улыбаюсь", – цитирует Андриевского Трибуна.

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