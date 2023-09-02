"Ириски" забили гол уже на 14 минуте после того, как в обороне Шеффилда не сумели справиться с Дукуре. Долго удерживать преимущество Эвертону не удалось. Арчер почти с линии штрафной площади положил мяч в сетку. Чемпион Европы в составе Шеффилда стал настоящим кошмаром для защитников "ирисок" и Пикфорда. Под конец первого тайма все тот же Арчер классно пробил, мяч попал в стойку и от спины голкипера Эвертона влетел в ворота. Подопечные Дайча все же сумели отыграться. В итоге матч закончился вничью 2:2.

Эвертон забил первые голы, но не смог бить новичка АПЛ – автогол звездного соперника сборной Украины перечеркнул подвиги

Шеффилд Юнайтед и Эвертон расположились на 17 и 18 месте соответственно. Оба клуба имеют по одному набранному баллу. Следует добавить, что украинский защитник Виталий Миколенко за встречей наблюдал со скамейки запасных.