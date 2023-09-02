"Іриски" забили гол вже на 14 хвилині після того, як в обороні Шеффілда не зуміли впоратися з Дукуре. Довго втримувати перевагу Евертону не вдалося. Арчер майже з лінії штрафного майданчика поклав м'яч у сітку. Чемпіон Європи у складі Шеффілда став справжнім кошмаром для захисників "ірисок" і Пікфорда. Під кінець першого тайму все той же Арчер класно пробив, м'яч влучив у стійку і від спини голкіпера Евертона влетів у ворота. Підопічні Дайча все ж зуміли відігратися. У підсумку матч закінчився внічию 2:2.

Евертон забив перші голи, але не зміг бити новачка АПЛ – автогол зіркового суперника збірної України перекреслив подвиги

Шеффілд Юнайтед та Евертон розташувались на 17 і 18 місці відповідно. Обидва клуби мають по одному набраному балу. Слід додати, що український захисник Віталій Миколенко за зустріччю спостерігав з лави запасних.