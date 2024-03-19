"Состояние Цыганкова? Шансы есть даже тогда, когда их нет. Поэтому Виктор здесь, он лечится, занимается каждый день, у него есть программа. Мы смотрим на динамику.

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Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, то он всегда готов играть за сборную", – поделился Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Цыганков травмировал колено 9 марта в матче против Осасуны. Повреждение выглядело несерьезным, но у звезды Жироны мало времени – полуфинал отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины состоится уже 21 марта.

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