Тоттенхэм давно интересуется 19-летним центрбеком, но он не был главной трансферной целью. Теперь обстоятельства изменились, и шансы Забарного перебраться в Лондон выросли, сообщает Football.london.

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По информации источника, "шпоры" не смогли устроить переход игроков, являвшихся главными целями Антонио Конте. Речь идет о Милане Шкриняре и Алессандро Бастони, с которыми специалист работал в Интер. Словак близок к переходу в ПСЖ, а итальянец решил остаться в Милане. В таких условиях Тоттенхэм не будет искать других звездных игроков. Конте готов еще один сезон работать с Ромеро, Дайером и Дэвисом, достойно проведшими завершение прошлого сезона.

Теперь лондонцы будут работать над увеличением глубины состава. И здесь на авансцену выходит Забарный. Динамо готово продать его за 30 млн евро, но Тоттенхэм настроен потратить на этот трансфер не больше 20 млн. Киевлянам придется идти на уступки. Для Антонио Конте украинец станет четвёртым в иерархии центральных защитников. Будет подменять игроков основы и регулярно получать игровую практику в кубковых турнирах.

Напомним, в прошлом сезоне (который был недоигран из-за нападения России) Забарный провел за Динамо 23 матча, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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