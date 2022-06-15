Забарный оказался среди номинантов на Golden Boy-2022 – звездочки Борусии, Реала и Барселоны в конкурентах
У защитника Динамо и сборной Украины Ильи Забарного есть шансы снова побороться за престижную награду для молодых игроков.
Tuttosport объявил 100 футболистов, претендующих на Golden boy-2022, награду лучшему молодому игроку Европы. Среди номинантов оказался 19-летний Забарный.
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Конкуренцию ему составляют Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – Боруссия Д), Эдуардо Камавинга (Реал), Джамал Мусиала, Райан Гравенберх (оба – Бавария), Ансу Фати, Гави, Нико Гонсалес, Педри (все – Барселона) и другие игроки, которым меньше 21 года и которые играют в высших дивизионах европейских чемпионатов. Ознакомиться со всеми и проголосовать можно здесь.
Заметим, что наш Илья уже второй раз номинирован на эту премию. В прошлом году среди претендентов были Анатолий Трубин и Михаил Мудрик, а победителем стал хавбек Барселоны Педри.
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