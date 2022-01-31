Забарный признан лучшим центрбеком U-20 за пределами топ-5 лиг
Центр спортивных исследований CIES обнародовал рейтинг топовых центральных защитников, не входящих в "большую пятерку".
Защитник Динамо Илья Забарный стал лучшим в своей категории среди всех центральных защитников, не входящих в топ-5 главных европейских лиг, сообщает CIES Football Obs.
Форвард Динамо не входит в планы Зари
Вторым в рейтинге стал Леви Колвилл, выступающий в Чемпионшипе за Хаддерсфилд. Замыкает элитную тройку Нерайшо Касанвирьо из нидерландского Гронингена. Интересно, что в топ-10 попал представитель брестского Динамо Вадим Милютин.
Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.
Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы, Мбаппе