Защитник Динамо Илья Забарный стал лучшим в своей категории среди всех центральных защитников, не входящих в топ-5 главных европейских лиг, сообщает CIES Football Obs.

Форвард Динамо не входит в планы Зари

Вторым в рейтинге стал Леви Колвилл, выступающий в Чемпионшипе за Хаддерсфилд. Замыкает элитную тройку Нерайшо Касанвирьо из нидерландского Гронингена. Интересно, что в топ-10 попал представитель брестского Динамо Вадим Милютин.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.

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