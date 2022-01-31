Центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг топових центральних захисників, які не входять у "велику п'ятірку".

Захисник Динамо Ілля Забарний став найкращим у своїй категорії серед усіх центральних оборонців, які не входять у топ-5 головних європейських ліг, повідомляє CIES Football Obs.

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Другим у рейтингу став Леві Колвілл, який виступає у Чемпіоншипі за Хаддерсфілд. Замикає елітну трійку Нерайшо Касанвірйо з нідерландського Гронінгена. Цікаво, що у топ-10 потрапив представник брестського Динамо Вадим Мілютін.

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Динамо 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 1 результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця в 13 млн євро.

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