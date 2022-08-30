Специалисты CIES Football Observatory составили списки лучших молодых футболистов мира. В выборку попали игроки, родившиеся в 2000 году или позже. Рейтинг сформировали на основе среднего уровня матча, в котором участвовали игроки, учли игровое время и показатели эффективности по сравнению с одноклубниками.

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Единственным украинцем в этих списках оказался динамовец Илья Забарный. Защитник киевлян расположился на 18-й строчке среди футболистов 2002 года рождения, сообщает CIES. Он оказался в компании таких звезд, как Ансу Фати, Педри, Эдуардо Камавинга и Карим Адееми.

Отметим, что в прошлом сезоне Забарный провел за Динамо 23 поединка, в которых отличился 1 ассистом. В текущие кампании 19-летний центрбек провел без замен все 6 матчей в квалификации Лиги чемпионов и игру с СК Днепр-1 в рамках УПЛ.

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