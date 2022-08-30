Фахівці CIES Football Observatory склали списки найкращих молодих футболістів світу. У вибірку потрапили гравці, які народилися 2000 року чи пізніше. Рейтинг сформували на основі середнього рівня матчу, в якому брали участь гравці, врахували ігровий час та показники ефективності, порівняно з одноклубниками.

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Єдиним українцем у цих списках виявився динамівець Ілля Забарний. Захисник киян розташувався на 18 рядку серед футболістів 2002 року народження, повідомляє CIES. Він опинився в компанії таких зірок, як Ансу Фаті, Педрі, Едуардо Камавінга та Карім Адеємі.

Зазначимо, що в минулому сезоні Забарний провів за Динамо 23 поєдинки, в яких відзначився 1 асистом. У поточні кампанії 19-річний центрбек провів без замін усі 6 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів та гру з СК Дніпро-1 в рамках УПЛ.

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