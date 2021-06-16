Еще два представителя Динамо попали на радары клуба Серии А.

Наполи проявляет интерес к двум центральным защитникам Динамо и сборной Украины – Илье Забарному и Денису Попову, сообщает Areanapoli.it.

Матвиенко попал на радары Наполи

Скауты итальянского клуба будут внимательно наблюдать за украинцами на Евро-2020. Партенопейцы понимают, что подписать Забарного будет крайне трудно из-за его высокой цены – Динамо якобы не согласилось отпустить Илью в Челси за 18 млн евро, поставив переговоры на паузу до момента завершения чемпионата Европы. Более реальным вариантом для неаполитанцев кажется трансфер Попова, цена которого не превышает 10 млн евро.

Напомним, ранее СМИ заявляли также об интересе Наполи к еще одному динамовцу – Виталию Миколенко.

Нідерланди – Україна: антиреклама Миколенка, Зінченко завис у Сіті, хто п'ятками торує свій шлях – оцінки за старт на ЧЄ