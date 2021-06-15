Миколенко попал в список приоритетных трансферов Наполи, – итальянские СМИ
18:21 - Читати українською
Защитник Динамо Виталий Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в Серии А.
Руководство Наполи вернулось к варианту с приобретением Виталия Миколенко, сообщает AreaNapoli.
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На такой шаг итальянцев побудила потеря защитника Ельсейда Хюсая, который находится в шаге от перехода в Лацио. Неаполитанцы готовы заплатить Динамо за 22-летнего украинца 13-14 млн евро.
По итогам прошлого сезона Серии А, Наполи финишировал на 5-й строчке и гарантировал себе место в Лиге Европы.
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