Защитник Динамо Виталий Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в Серии А.

Руководство Наполи вернулось к варианту с приобретением Виталия Миколенко, сообщает AreaNapoli.

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На такой шаг итальянцев побудила потеря защитника Ельсейда Хюсая, который находится в шаге от перехода в Лацио. Неаполитанцы готовы заплатить Динамо за 22-летнего украинца 13-14 млн евро.

По итогам прошлого сезона Серии А, Наполи финишировал на 5-й строчке и гарантировал себе место в Лиге Европы.

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