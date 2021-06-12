Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал Наполи, сообщает Calcionapoli24.

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Итальянский клуб изучает возможность трансфера 25-летнего защитника уже в летнее трансферное окно. Неаполитанцам нравится способность Матвиенко сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Кроме украинца команда Спалетти рассматривает также кандидатуру Эмерсона Пальмиери из Челси.

Напомним, контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он провел за "горняков" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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