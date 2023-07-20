Английский Борнмут, за который выступает украинский футболист Илья Забарный, официально объявил о подписании венгерского защитника Милоша Керкеза. Об этом пишет пресс-служба "вишен".

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Сообщается, что с футболистом подписано долгосрочное соглашение, однако точных цифр не называется.

По предварительным данным, английский клуб заплатил за трансфер 15,5 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что Борнмут смог выиграть борьбу за защитника у римского Лацио. У футболиста уже был согласован контракт с "орлами".

В сезоне 2022/23 на счету Керкеза 5 голов и 4 ассиста в 52 матчах в составе АЗ. Также 19-летний футболист уже успел провести восемь матчей в составе сборной Венгрии.

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