Лидер лондонского Фулхэма Александр Митрович отказывается играть в составе "дачников" из-за сорванного трансфера в саудовский Аль-Хиляль. Об этом пишет издание Sky Sports.

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По информации источника, футболист недоволен действиями руководства лондонцев и сообщил близким, что не будет выступать за Фулхэм и настаивать на трансфере. Также Митрович планировал бойкотировать предсезонный сбор лондонцев, но после вмешательства агента присоединился к команде.

Митрович выступает за Фулхэм с 2018 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл за команду 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четырех ассистов.

В прошлом сезоне "дачники" заняли 10 место турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 52 турнирных пункта после 38 туров.

Напомним, в составе Аль-Хиляля уже выступают Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Рубен Невеш.

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