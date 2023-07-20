Забарний буде захищатися поруч з екс-гравцем Мілана, за якого виграли боротьбу в учасника Ліги чемпіонів
Угорський захисник Мілош Керкез офіційно став гравцем англійського Борнмута.
Англійський Борнмут, за який виступає український футболіст Ілля Забарний, офіційно оголосив про підписання угорського захисника Мілоша Керкеза. Про це пише прес-служба "вишень".
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Повідомляється, що з футболістом підписано довгострокову угоду, однак точних цифр не називається.
За попередніми даними, англійський клуб заплатив за трансфер 15,5 мільйона фунтів.
Варто зазначити, що Борнмут зумів виграти боротьбу за захисника у римського Лаціо. У футболіста вже був погоджений контракт з "орлами".
У сезоні 2022/23 на рахунку Керкеза 5 голів та 4 асисти в 52 матчах у складі АЗ. Також 19-річний футболіст вже встиг провести вісім матчів у складі національної збірної Угорщини.
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