Англійський Борнмут, за який виступає український футболіст Ілля Забарний, офіційно оголосив про підписання угорського захисника Мілоша Керкеза. Про це пише прес-служба "вишень".

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Повідомляється, що з футболістом підписано довгострокову угоду, однак точних цифр не називається.

За попередніми даними, англійський клуб заплатив за трансфер 15,5 мільйона фунтів.

Варто зазначити, що Борнмут зумів виграти боротьбу за захисника у римського Лаціо. У футболіста вже був погоджений контракт з "орлами".

У сезоні 2022/23 на рахунку Керкеза 5 голів та 4 асисти в 52 матчах у складі АЗ. Також 19-річний футболіст вже встиг провести вісім матчів у складі національної збірної Угорщини.

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