"Совет новичкам? Никогда не нужно сдаваться. Нам повезло, что нам дали шанс в Динамо в столь юном возрасте, но так может быть не у всех. Нужно работать и улучшать свою игру. А шанс может случиться. Нужно только им воспользоваться.

Забарный стал лучшим молодым игроком Украины

Кто поддерживает в команде? Выделил бы Миколенко. Как только я пришел, он со мной общался и поддерживал. Еще Караваев. Все нас хорошо поддерживали. Не было сложно влиться в коллектив, потому что команда молодая", – цитирует Забарного dynamomania.

В нынешнем сезоне УПЛ 18-летний Забарный провел 11 матчей.

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