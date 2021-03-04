"Порада новачкам? Ніколи не потрібно здаватися. Нам пощастило, що нам дали шанс у Динамо в такому юному віці, але так може бути не у всіх. Потрібно працювати і покращувати свою гру. А шанс може трапитись. Потрібно тільки ним скористатися.

Забарний став найкращим молодим гравцем України

Хто підтримує в команді? Виділив би Миколенка. Як тільки я прийшов, він зі мною спілкувався і підтримував. Ще Караваєв. Всі нас добре підтримували. Не було складно влитися в колектив, тому що команда молода", – цитує Забарного dynamomania.

У нинішньому сезоні УПЛ 18-річний Забарний провів 11 матчів.

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