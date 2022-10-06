Директор Динамо по развитию Максим Радуцкий рассказал, как братья Суркисы работают на гуманитарном фронте и об их непростых отношениях с динамовскими ультрас.

"Буду говорить честно. Я вижу, что Динамо и Фонд Братьев Суркисов безотказно финансируют всю благотворительность, за свой счет заново строят амбулаторию в Бучанском районе, детский сад в Фастовском районе, тратят большие деньги даже как для богатых людей на армию, медицину, благотворительность и на привлечение внимания к войне.

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Совсем недавно передавали на фронт машины огромное количество гуманитарной помощи. Мы занимались поставкой карет скорой помощи. Чтобы вы понимали, наша машина с дизелем и едой одной из первых попала в блокаду в зоопарк "ХІІ місяців".

Автобусы Динамо эвакуировали более 2 тысяч человек из Краматорска и других городов прифронтовой зоны, вывезя их в Европу. Дальнейший рейс с беженцами продолжился до Венеции. На обратном пути автобусы грузились гуманитарной помощью. В скором времени мы официально объявим и о строительстве больницы в Черниговской области.

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То, что ультрас не любят Суркисов… Я скажу так: за то, что они делают сейчас, – их следует любить. Они могли пожертвовать миллион гривен большим сертификатом в какой-нибудь фонд и на этом завершить дело. Но я посекундно прохожу сценарий каждого мероприятия с Игорем и Григорием Михайловичем.

Это говорит о том, что им наверняка не все равно. Я знаю, что в отношениях с ультрас есть какие-то истории, но даже когда работал на НСК Олимпийский, я понял, что ничего в этом не понимаю и вообще туда не лезу", – поделился Радуцкий в интервью Tribuna.

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