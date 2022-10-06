Директор Динамо з розвитку Максим Радуцький розповів, як брати Суркіси працюють на гуманітарному фронті та про їхні непрості стосунки з динамівськими ультрас.

"Буду говорити чесно. Я бачу, що Динамо та Фонд Братів Суркісів безвідмовно фінансують всю благодійність, своїм коштом заново будують амбулаторію у Бучанському районі, дитячий садок у Фастівському районі, витрачають великі гроші навіть як для багатих людей на армію, медицину, благодійність та на привернення уваги до війни.

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Зовсім нещодавно передавали на фронт машини, величезну кількість гуманітарної допомоги. Ми займалися постачанням карет швидкої допомоги. Щоб ви розуміли, наша машина з дизелем та їжею однією з перших потрапила у блокаду у зоопарк "ХІІ місяців".

Автобуси Динамо евакуювали понад 2 тисячі людей з Краматорська та інших міст прифронтової зони, вивізши їх до Європи. Найдальший рейс із біженцями продовжився аж до Венеції. Дорогою назад автобуси вантажилися гуманітарною допомогою. Скоро ми офіційно оголосимо і про будівництво лікарні у Чернігівській області.

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Те, що ультрас не люблять Суркісів… Я скажу так: за те, що вони роблять зараз – їх варто любити. Вони могли пожертвувати мільйон гривень великим сертифікатом в якийсь фонд і на цьому завершити справу. Але я посекундно проходжу сценарій кожного заходу з Ігорем та Григорієм Михайловичем.

Це говорить про те, що їм, напевно, не все одно. Я знаю, що у стосунках з ультрас є якісь історії, але навіть коли працював на НСК Олімпійський, я зрозумів, що нічого в цьому не розумію, і взагалі туди не лізу", – поділився Радуцький у інтерв'ю Tribuna.

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