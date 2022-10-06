Пока Шахтер более-менее на равных борется за второе место в группе ЛЧ, Динамо летит в крутом пике на всех фронтах. В УПЛ подопечные Мирчи Луческу идут девятыми, с горем пополам набрав 6 очков в четырех матчах – в Лиге Европы же киевляне имеют два поражения. Тяжелый старт сезона отчасти можно списать на серьезные кадровые проблемы, однако беззубый проигрыш АЕК Ларнаке в предыдущем туре они все равно не оправдывают.

Ренн – Динамо: где смотреть поединок Лиги Европы

В похожих условиях Динамо начинало ЛЕ 2018/19. Тогда подопечные Александра Хацкевича начали с ничьих в матчах с Астаной и Яблонцем. Призрак вылета из группы сразу же залетал над "бело-синими". Переломить ситуацию тогда помог Ренн – на выезде киевляне одержали волевую победу при статистике 8:22 по ударам и забив второй гол уже в меньшинстве, а дома французов разбили со счетом 3:1. Именно те триумфы спасли столичную евроосень.

Сегодня ситуация повторяется. В группе снова Ренн, а динамовцам снова необходимо побеждать любой ценой. В случае поражения наш чемпион с большой вероятностью потеряет шансы на 1/16 финала ЛЕ и переключится на борьбу за плей-офф ЛК. Но способна ли команда Мирчи Луческу на победу над "руж-нуар"? Есть большие сомнения.

За четыре тура в УПЛ и два в группе ЛЕ показатель ожидаемых голов "бело-синих" ни разу не дотянул до единицы. Динамо стало чаще проигрывать в единоборствах и темпе игры. В некоторых матчах середняки прибивали чемпиона в его же стиле, забивая из позиционных атак.

Главной же проблемой является взаимодействие в атаке и пасовая игра под прессингом. Без Шапаренко и с неинтегрированным в систему Кабаевым киевляне все больше играют на Цыганкова, что заметно даже по матчам с Минаем.

Не все в футболе Динамо плохо. Команда по большей части демонстрирует привычную интенсивность, что говорит об отсутствии проблем с кондициями. Когда есть возможность активно работать на мяче, подопечные Мирчи Луческу выглядят прилично, хотя моментов это почему-то не добавляет. Довольно интересно поставлена работа фулбеков.

Кроме того, в тяжелых условиях "бело-синие" демонстрировали неплохую устойчивость. Тот же матч с Фенербахче показал, что коллектив способен подстраиваться, огрызаться голами и держаться до последнего.

Да и в целом кризис "бело-синих" не выглядит слишком страшным – над всем можно работать. Впрочем, поединок с Минаем продемонстрировал, что Мирча Луческу пока не нашел правильных решений, и вряд ли что-то изменится до игры с Ренном.

Цыганков пожаловался на бедность УПЛ по сравнению с Францией – лидер Динамо обещает биться с Ренном за всю Украину

Между тем, соперник у киевлян очень неприятный. Подопечные Бруну Женезио находятся в топ-5 Лиги 1 по количеству ожидаемых голов (16,3) и по средней результативности (1,9 голов за матч), также они идут вторыми после ПСЖ по показателю ожидаемых пропущенных мячей.

"Руж-нуар" мощно выглядят и в прессинге – по его интенсивности команда держится на четвертой позиции, а по среднему числу возвратов владения на чужой трети Ренн шестой во Франции.

Несколько хромает завершающая фаза атак этого коллектива. Это может быть странно, ведь Ренн забил 17 голов из 16 xG, но у подопечных Бруну Женезио всего 15 топ-моментов за 9 туров (данные Fotmob). В ЛЕ же – 4 топ-момента и 3 гола. То есть, надо говорить о качественной реализации. Также в глаза бросается, что команда пропускает почти в каждом матче даже при мизерных xG соперника.

Вообще, в двух стартовых поединках в группе Лиги Европы "руж-нуар" не произвели впечатление какого-то сверхмощного соперника. Они играли на равных с турками, превосходя лишь в остроте и упустив преимущество в два гола – в итоге получили ничью 2:2. С АЕКом (2:1) французы доминировали, но при статистике 18:7 по ударам они имели всего 1 явный голевой шанс, спасшись от "мировой" только на 90+4-й минуте.

У Франции тоже не все так красиво, как кажется. Да, команда отобрала очки у Марселя и Монако и продемонстрировала хорошую статистику, но побеждала только слабеньких оппонентов из зоны вылета или второй половины таблицы. Ренну не хватает стабильности, а сейчас еще и с кадрами есть проблемы. Словом, дрожать перед Ренном динамовцам не стоит, хотя поединок будет непростым.

Кадровая ситуация

В обоих матчах против Динамо французам не поможет дисквалифицированный Траоре. Из-за травм недоступны Доку, Сулеман и Сантамария, которые являются футболистами основной обоймы Ренна. Кроме того, повреждения продолжают залечивать Омари и Шека.

В лазарете киевлян остается Шапаренко, который только-только сделал первые шаги после операции на колене. Травма мениска не даст сыграть Бущану. Других потерь, к счастью, нет.

Ориентировочные составы на матч Ренн – Динамо

Ренн: Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Тет, Майер – Террье, Аблен, Гуйри

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Прогноз "Футбол 24 – 1:1

Букмекеры не верят в Динамо, выставив на победу "бело-синих" коэффициенты в районе 7,2. Да и 4,8 на ничью выглядят слишком высокими. Конечно, киевляне находятся в серьёзном кризисе, им не хватает Шапаренко и нормальных моментов у чужих ворот – но разве у Ренна нет похожих проблем? Кадровое положение даже хуже, а с результатами и созданием моментов тоже не все круто (хотя у наших все значительно хуже, да).

Ренн в родных стенах будет лезть вперед и доминировать на мяче (средний показатель владения "руж-нуар" составляет 57%). Также стоит готовиться к интенсивному прессингу. Матч будет напоминать противостояние с Фенербахче в ЛЕ – киевлян попытаются задушить, однако ярких моментов вряд ли увидим много. Между тем, в Стамбуле киевляне держали ничью до последних минут, в то время как подопечные Бруну Женезио едва не потеряли очки с АЕКом.

"Бело-синим" будет тяжело, но ничья в этом противостоянии вполне вероятна. Мы поставим именно на нее, да еще и на голы в обоих воротах. Динамо в нынешних условиях вряд ли способно удержать "сухарь", но и Ренн стабильно пропускает даже от киприотов.

"Из Москвы – к независимой Украине": Шевченко – об ужасах войны, национальной идентичности, чувстве вины и футболе во Львове