"Ренн – это очень сильная команда, играющая на одном уровне с Динамо. Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с Фенербахче (2:2) они сделали то же, что и Шахтер 15 лет назад.

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Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в пути, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся доставить удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время. Динамо – это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку.

Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное. Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с Фенербахче мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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