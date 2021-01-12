"За меня просили большие деньги": чемпион мира Бескоровайный – о сорванных переходах в более статусные клубы
Защитник Даниил Бескоровайный объяснил, почему задержался в Дунайской Стреде после триумфального чемпионата мира U-20.
"Да, было достаточно предложений, но мой клуб ДАК – просил большие деньги за меня. Команды не были готовы платить, кроме того, у меня паспорт Украины, а не Евросоюза, поэтому мне было вдвойне тяжелее уехать играть.
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Каждый футболист мечтает играть за национальную сборную своей страны – и я не исключение. Но, есть тренеры, которые следят за футболистами и смотрят на их готовность. Думаю, если я смогу переехать из чемпионата Словакии в более сильную лигу и раскрыться там, то все может быть", – резюмировал Бескоровайный в интервью Legioners.ua.
Добавим, что украинский центрбек присоединился к Дунайской Стреде летом 2018 года (один сезон отыграл за Михайловце в аренде). В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
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