"Так, було достатньо пропозицій, але мій клуб ДАК – просив великі гроші за мене. Команди не були готові платити, крім того, у мене паспорт України, а не Євросоюзу, тому мені було вдвічі важче кудись поїхати грати.

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Кожен футболіст мріє грати за національну збірну своєї країни – і я не виняток. Але, є тренери, які стежать за футболістами і дивляться на їхню готовність. Гадаю, якщо я зможу переїхати з чемпіонату Словаччини в сильнішу лігу й розкритися там, то все може бути", – резюмував Бескоровайний у інтерв'ю Legioners.ua.

Додамо, що український центрбек приєднався до Дунайскої Стреди влітку 2018 року (один сезон відіграв за Міхайловце у оренді). У поточному сезоні Данило провів 11 матчів, результативними діями не відзначався.

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