"Вербич – проблемный игрок? Для меня нет. Бывает много разговоров, но не испытывала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, он просто общается. Истории об отношениях с Вербичем на футбольном поле? Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-либо негативных моментах.

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Самый проблемный игрок в УПЛ? Я воздержусь от комментариев. Если скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть. Гармаш? С ним лучше не начинать общение. Но он очень изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно, руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоционален", – рассказала Монзуль в программе Вацко Live.

Добавим, что над взаимоотношениями Вербича и Монзуль немало шутят, поскольку словенец неоднократно достаточно эмоционально реагировал на решение арбитрини, споря с ней.

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