"За это Роналду можно восхищаться": Мората неожиданно сравнил Криштиану с Надалем
17:10 - Читати українською
Форвард Ювентуса Мората, арендованный в Атлетико, дал оценку своему звездному одноклубнику – Криштиану Роналду.
"У нас есть ощущение, что он забьет, ведь Роналду – наш важнейший игрок. Когда он забивает, мы приближаемся к трофеям.
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Он делает все для победы, а не для личных показателей. У него стальные нервы, как у Рафы Надаля. За это Роналду можно восхищаться, и мне очень нравится играть с ним", – цитирует Морату Onda Cero.
К слову, Криштиану Роналду в сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 мячей. Его Ювентус финишировал четвертым.
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