Окончательное решение относительно будущего в Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе запустит эффект домино на трансферном рынке, в эпицентре которого окажется трио европейских грандов.

Французский форвард держит в напряжении ПСЖ, мадридский Реал и туринский Ювентус, сообщает AS.

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Если Мбаппе и Реал достигнут согласия о переходе, то его трансфер на Бернабеу запустит тектонические изменения в трех командах. Парижане на место основной звезды пригласят Криштиану Роналду (ориентировочная стоимость перехода 25 млн евро), а также отпустят в Юве аргентинца Мауро Икарди на роль центрфорварда.

Трансфер Мбаппе приобретает реальные очертания из-за отказа нападающего подписывать новый контракт с ПСЖ. Текущее соглашение действует до лета 2022-го, поэтому ближайшее трансферное окно – последняя возможность заработать на его продаже.

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