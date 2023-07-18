"Лопетеги увольняют, приходит Сампаоли, и все нормально. Но с приближением зимнего трансферного окна я начинаю замечать странные вещи. Начнем с того, что моему агенту позвонили и сказали искать новую команду, не сообщив об этом мне. Когда я узнал, пошел прямо к Мончи.

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Я сказал ему: "Слушайте, до меня дошла эта информация, и не знаю, что происходит. Я вам не нужен? Скажите прямо, и мы со всем разберемся без проблем. Я в вашем распоряжении".

Не знаю, что там за экономический кризис был в Севилье, но после этого разговора все пошло наперекосяк. После этого Мончи начал говорить, что я хочу уйти, хотя это была неправда, начал ежедневно названивать мне и моему агенту, заставляя подписать документ о расторжении контракта. После этого я снова пришел к нему и сказал: "Слушай, Мончи, ты ни мне, ни людям не говоришь правды. Я хочу остаться, а ты говоришь, что я хочу уйти".

Я сейчас расскажу вам серьезные вещи. Я заявил Мончи, что он – самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола, и после этого он набросился на меня. Он подошел ко мне, схватил за горло, и охране нас пришлось разнимать.

Сами понимаете, после такого оставаться уже не хотел ни при каких условиях. И мне было жаль, потому что я был в очень хороших отношениях с партнерами, фанаты относились ко мне прекрасно. Но я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор, но при этом никто не извиняется. Ни за агрессию, ни за ложь, которую он распространял. Поэтому я разорвал контракт и ушел", – рассказал Иско в интервью Marca.

Напомним, что 31-летний полузащитник расторг контракт с Севильей в декабре 2022 года. Иско до сих пор находится в статусе свободного агента.

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